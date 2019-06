Rue Atateken : Montréal et les gestes de réconciliation avec les Premières Nations

La rue Amherst à Montréal a été rebaptisée rue Atateken, une expression mohawk qui signifie « frères et sœurs » et qui évoque le rapprochement entre les communautés. Nos archives témoignent des gestes de réconciliation posés au fil du temps, afin de reconnaître l'apport important des Premières Nations à la métropole et la nécessité d'établir une paix durable avec elles.