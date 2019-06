Une quinzaine de résidents du Couvent de Trois-Pistoles relogés dans la même ville

Le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent affirme que l'évaluation des dossiers de déménagement est sur le point d'être complétée.

Le directeur de la qualité du CISSSCentre intégré de santé et des services sociaux , Gino Beaudoin, explique qu'il faut bien planifier les déménagements puisque des gens voulaient être relogés soit à Rimouski, Rivière-du-Loup ou dans la région de Trois-Pistoles.

[Notre rôle], c’est aussi d‘accompagner nos aînés, dans ce changement majeur pour eux , assure M. Beaudoin.

Une quinzaine de résidents du Couvent de Trois-Pistoles pourraient être relogés à la Villa des Basques, à quelques centaines de mètres du Couvent. Photo : Radio-Canada

Le 6 juin, le CISSSCentre intégré de santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent a révoqué la certification de la résidence privée Le Couvent, évoquant l’échec du « plan de redressement » mis en place un an plus tôt qui visait à améliorer la qualité des soins et des services offerts, ainsi que la sécurité des résidents.