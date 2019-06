Félix B. Desfossés prendra la barre de Région zéro 8 dès cet automne

Plus tôt ce printemps, Annie-Claude Luneau avait fait part de son intention de relever le défi de piloter un tout nouveau projet au sein d’ICI Abitibi-Témiscamingue, qui sera dévoilé sous peu. C’est le cœur gros que je quitte l’émission que j’animais depuis trois ans. Je tiens à remercier nos fidèles auditeurs de nous avoir accompagnés tous les après-midi lors de leur retour à la maison. N’ayez crainte, vous pourrez continuer de m’entendre à l’émission de temps à autre et vous pourrez aussi me voir dans ce nouveau projet que j’ai très hâte de vous dévoiler. Je souhaite bon succès à Félix et à toute l’équipe de Région zéro 8 , affirme Annie-Claude Luneau.

Diplômé de l’UQAM en communications (journalisme), Félix B. Desfossés a commencé sa carrière en 2005 au sein de l’équipe de Bande à part, où il est demeuré jusqu’en 2013. En 2011, il avait également réalisé sa propre émission sur les ondes d’ICI Musique. Proche collaborateur de Patrick Masbourian, Félix B. Desfossés est également connu à titre de chroniqueur spécialisé en histoire de la musique. Depuis son retour en Abitibi-Témiscamingue en 2013, il a occupé les postes de journaliste et de chroniqueur.

Avoir ma propre émission sur les ondes de Radio-Canada, c'est un rêve qui se réalise. J'en rêve depuis que j'ai commencé à faire de la radio à l'âge de 14 ans. En septembre, ce sera ma 15e rentrée à Radio-Canada. En revenant m'installer en Abitibi-Témiscamingue, je désirais profondément m'impliquer auprès de ma communauté pour faire une différence, pour travailler avec les gens de chez nous au développement régional. J'ai sincèrement l'impression qu'avec ce mandat, je vais pouvoir donner le meilleur de moi-même pour faire rayonner la région, pour aborder les enjeux les plus sérieux comme pour parler de nos plus grandes fiertés , déclare le nouvel animateur.

De retour pour une 4e saison

L’émission Région zéro 8 sera ainsi de retour pour une quatrième saison dès la fin du mois d’août 2019, avec quelques nouveautés, mais aussi le retour d’éléments qui ont fait son succès depuis trois ans. Félix sera de nouveau entouré de Lise Millette aux informations, Marie-Hélène Paquin sur le web et Johanie Bilodeau à la météo.

Je prends ce vote de confiance de la direction de Radio-Canada avec honneur et humilité. J'ai encore beaucoup à apprendre et je livrerai le meilleur de moi-même. J'aurai la chance d'être entouré d'une équipe au talent incroyable - l'une des plus grandes équipes de journalisme qui a été constituée dans l'histoire de notre région. J'ai très hâte de pouvoir présenter tous nos collaboratrices et collaborateurs à nos auditrices et auditeurs! Quel privilège de pouvoir accompagner les gens des « cinq coins » de la région chaque jour à leur retour à la maison! , lance Félix B. Desfossés.

ICI Radio-Canada Première en Abitibi-Témiscamingue souhaite continuer de produire une émission collée sur l’actualité, mais aussi sur les réalités des Témiscabitibiens et Témiscabitibiennes. Félix B. Desfossés est un atout de grande valeur pour l’équipe, puisqu’il saura, par son dynamisme, sa vivacité et sa grande passion pour son métier, donner une nouvelle couleur à notre émission du retour. Il poursuivra avec brio l’excellent travail accompli par Annie-Claude Luneau , affirme Philippe de la Chevrotière, Premier chef des Services français de Radio-Canada en Abitibi-Témiscamingue.

Dès la mi-juillet et d’ici la rentrée automnale, qui aura lieu le 26 août 2019, vous pourrez entendre Félix B. Desfossés au micro de Des matins en or ainsi que Lise Millette à l’antenne de Région zéro 8, pendant que David Chabot et Annie-Claude Luneau prennent des vacances bien méritées.