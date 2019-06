Au moins la moitié des personnes sondées disent avoir éprouvé des difficultés à trouver un emploi à la hauteur de leurs compétences et expériences.

Le problème est particulièrement marqué à Vancouver, où les immigrants gagnent en moyenne 18 % de moins que les Canadiens de troisième génération. Dans le reste de la province, l’écart de revenus se chiffre en moyenne à 9 %, selon ce sondage commandé par la coopérative d'épargne et de crédit Vancity.

En Colombie-Britannique, seuls 49 % des nouveaux arrivants trouvent du travail à la hauteur de leurs compétences professionnelles, tandis que les autres immigrants sondés acceptent des postes d’entrée ou changent complètement de secteur d’activité.

Méthodologie Le sondage a été effectué auprès d’un échantillon aléatoire de 400 immigrants de la Colombie-Britannique venus au Canada à l'âge de 15 ans ou plus. La marge d’erreur est de 4.9 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

« On connaissait plus ou moins l’expérience des nouveaux arrivants au Canada », reconnaît Catherine Ludgate, une cadre supérieure des placements chez Vancity.

« C’est la dure réalité, mais de constater l’ampleur des défis salariaux, c’est vraiment choquant. »

Plus enclins à l'endettement

Selon un rapport de 2016, près de 850 000 Canadiens sont au chômage ou sous-employés parce que le Canada ne leur fournit pas d’équivalence professionnelle complète. Parmi eux, 60 % ont immigré au pays.

Si leurs compétences étaient reconnues, ensemble ils pourraient gagner jusqu’à 17 milliards de dollars annuellement.

Les nouveaux arrivants éprouvant des difficultés à subvenir à leurs besoins et à payer leurs dépenses sont donc plus enclins à s’endetter, selon le sondage. Sur les 400 sondés, 34 % disent s’être endettés suite au manque de travail et 44 % éprouvent des difficultés à subvenir aux besoins de leurs familles.

Une vaste majorité (90 %) se dit pourtant heureuse d’avoir immigré au Canada et 86 % trouvent les Canadiens accueillants à leur égard.