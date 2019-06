Ma vie avec John F. Donovan, de Xavier Dolan sortira le 23 août au Canada

Mettant en vedette Kit Harington, Natalie Portman, Susan Sarandon et Kathy Bates, le film prendra l’affiche à Montréal, Toronto, Vancouver, Calgary, ainsi qu’à Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières et Gatineau.

« Nous avons entamé des discussions avec plusieurs distributeurs potentiels aux États-Unis dans le dessein de le lancer simultanément en Amérique du Nord. Ces discussions ont toujours cours, mais, à la demande générale, nous avons pris la décision de l’offrir au public québécois et canadien sans attendre davantage. Nous avons toujours maintenu vouloir sortir le film en 2019 et nous tenons parole puisqu’il prendra l’affiche d’ici la fin de l’été »,a affirmé par voie de communiqué Patrick Roy, président des Films Séville.

Ma vie avec John F. Donovan, le film le plus ambitieux tourné par le jeune réalisateur avec un budget de 28 millions de dollars américains, raconte l’histoire d’un jeune homme qui se remémore sa relation avec un acteur célèbre, au moyen de leur correspondance écrite.

Lors de sa sortie en France, les médias français ont réservé un accueil mitigé à Ma vie avec John F. Donovan. Présenté en première mondiale au Festival international du film de Toronto (TIFF) en septembre dernier, les critiques l'avaient aussi accueilli timidement, soulignant que le résultat n'était pas à la hauteur des espoirs suscités.

Xavier Dolan et Kit Harrington sur le plateau de « The Death and Life of John F. Donovan » Photo : Shayne Laverdière/Lyla Films/Sons of Manual