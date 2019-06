Rémi Dallaire connaîtra sa peine aujourd'hui

Lors d’une audience de détermination de la peine la semaine dernière, la Couronne a demandé huit ans de prison, alors que la défense a réclamé une peine d'emprisonnement de cinq ans.

Détermination de la peine

L'audience de détermination de la peine de Rémi Dallaire, qui devait au départ avoir lieu en janvier, a été remise une première fois au 20 mars. La défense avait alors demandé que le prononcé de la peine soit reporté, pour des raisons qui n’avaient pas été détaillées devant le juge.

Cette audience a finalement eu lieu le 21 juin. L’avocat de Rémi Dallaire, Matt Gould, y a causé la surprise en présentant un document de huit pages contenant la confession d’un autre prisonnier, qui reconnaissait être l’auteur des faits reprochés à Rémi Dallaire. Ce prisonnier est cependant revenu sur ses aveux trois jours après sa confession.

Le juge Ken Champagne a refusé d’accéder à la demande de Matt Gould qui voulait rouvrir le procès.

Résumé du procès

Au terme du procès, en septembre 2018, le juge Ken Champagne a ordonné que l'ancien enseignant de la Division scolaire franco-manitobaine, âgé de 34 ans, soit détenu en attendant de connaître sa peine.

Rémi Dallaire a été reconnu coupable de plusieurs chefs d’accusation, entre autres, pour contacts sexuels sur un mineur de moins de 16 ans, incitation à des contacts sexuels et pour avoir rendu accessible du matériel sexuellement explicite à une enfant âgée de 8 ans.

Selon la victime et sa mère, les faits se sont produits entre le 10 juin et le 13 juillet 2016, à Lorette, où Rémi Dallaire vivait et travaillait comme enseignant.

Rémi Dallaire a plaidé non coupable aux accusations déposées contre lui le 14 juillet 2016.

La défense a soutenu que la mère de l’enfant était en colère contre M. Dallaire, qui avait refusé d’entamer une relation amoureuse avec elle.

Le juge a réfuté cet argument en estimant qu’il était impossible que le témoignage de la fillette ait pu être inventé. Le juge a alors avancé que la fillette avait passé les trois jours précédant les révélations presque exclusivement avec M. Dallaire.

Le juge a qualifié Rémi Dallaire de prédateur, estimant qu’il avait manipulé la mère de la fillette pour se rapprocher de cette dernière. Il a souligné que le coupable avait habilement réussi à normaliser le fait de dormir avec la petite fille, de se doucher avec elle ou encore de l’emmener faire des sorties en ville.