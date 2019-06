La Commission scolaire des Navigateurs veut se réformer

L'application de la Loi sur la laïcité de l'État n'est pas en cause dans cette décision annoncée mardi soir. C'est plutôt la réforme des commissions scolaires qui l'est.

Les commissaires des Navigateurs sont davantage en faveur du projet du gouvernement caquiste de revoir le rôle des commissions scolaires.

Ils veulent participer à la réflexion et pouvoir faire des propositions au ministre de l'Éducation.

Ils souhaitent plus de proximité et d'imputabilité dans la manière de diriger les commissions scolaires et c'est une position qui diverge de celle de la Fédération des commissions scolaires.

Le retrait des Navigateurs a pris effet après le vote d'hier soir des commissaires.