L’espace famille de Causapscal vandalisé

L'espace famille, La Forêt magique de Causapscal, a été victime de vandales cette fin de semaine. Une ou des personnes sont entrées dans le centre de jeux pour enfants et ont mis la salle sens dessus dessous. Un geste gratuit qui attriste la responsable.

L’endroit a été ouvert cet hiver par des bénévoles qui souhaitaient avoir un endroit tranquille et sécuritaire pour les familles.

Dans la nuit de samedi à dimanche, un ou des vandales sont entrés et ont lancé des jouets un peu partout en plus de mettre le local en désordre. Ils ont aussi sali et cassé des jouets.

L'espace famille de Causapscal a été mis sens dessus dessous par des vandales. Photo : Sylvie Morissette

Pour la responsable, Sylvie Morissette, il n’en coûtera que quelques dizaines voire une centaine de dollars à réparer et nettoyer, mais elle n’accepte pas ce geste gratuit.

Pour le principe, c’est grave! En frais et matériels, il n’y a pas un gros dédommagement à aller faire, mais c’est vraiment le principe qu’on a une belle salle qui est communautaire qui est pour nos familles de Causapscal et des environs.

C’est des gens qui sont allés-là ben inconsciemment et qui ont décidé juste de briser ça sans raison. C’est vraiment triste de constater ça. Sylvie Morissette, responsable, Forêt magique

Une plainte a été déposée à la Sûreté du Québec. ça serait vraiment agréable de comprendre ce qui s'est passé pour ne pas que ça arrive encore , souhaite Mme Morissette.

Salle de jeu vandalisée. Photo : Sylvie Morissette

Depuis l'ouverture plus de 400 enfants sont venus jouer à l’espace famille.