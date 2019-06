Les créateurs de Win City quittent le centre-ville de Windsor

Les propriétaires de la boutique ont décidé de transférer leurs activités au centre commercial Devonshire à compter de la fin juin.

Selon Ayad Saddy, copropriétaire de BB Branded, cette fermeture n'est pas le signe que l'entreprise ne peut pas faire des affaires dans ce secteur, mais plutôt le fait que Windsor est tout simplement trop petite pour justifier deux points de vente.

C’est en 2003 que les deux propriétaires ouvrent une bijouterie sur l’avenue Ouellette. Le magasin se transforme en boutique de vêtements hip-hop dès l’année suivante.

En 2013, ils lancent la collection Rep your city et son célèbre Win City qui devient un véritable phénomène après que plusieurs célébrités comme les comédiens Howie Mande et Russell Peters ou encore le rappeur Fetty Wap eurent été vues portant leurs créations.

La collection devient le signe de fierté fort d'appartenir à la ville canadienne de l'automobile.

La même année, ils ouvrent une succursale au centre commercial Devonshire.

La mauvaise réputation du centre-ville

Ayad Saddy croit que la publicité négative visant le centre-ville de Windsor a contribué à l'absence d'achalandage dans leur boutique.

Le centre-ville, c'est quelque chose qui n'existe plus depuis un certain temps , constate-t-il.

Pourtant, explique-t-il, lorsque son frère et lui lancent leur entreprise, le centre-ville de Windsor était dynamique.

Il y avait de la circulation, il y avait de la vie au centre-ville, et beaucoup de gens aimaient descendre , raconte l'homme d'affaires.

Depuis cette période, il dit avoir vu des détaillants fermer leurs portes. Les divers travaux de construction ont également, selon lui, dissuadé des acheteurs potentiels de s'engager dans des entreprises du centre-ville.

On est en train de négliger [le centre-ville] et de ne pas s'en occuper. Ayad Saddy, copropriétaire de BB Branded

Malgré tout, il dit rester optimiste quant à l'avenir du quartier.

J'ai toujours dit qu'il pourrait changer, et je crois qu'il peut encore le faire , soutient Ayad Saddy.

Beaucoup de restaurants mais peu d'autres types de commerces au centre-ville de Windsor. Photo : Google Street View

Un portrait pas si négatif

Un centre-ville moribond, ce n'est pas la lecture de Rhys Trenhaile, un courtier immobilier chez Manor Windsor Realty, qui explique qu'on ne peut évaluer la bonne santé d'un centre-ville uniquement en fonction des espaces commerciaux.

Selon lui, c'est la densité résidentielle, l'accès à des installations médicales et à des établissements d'éducation postsecondaires qui permettent de peupler les centre-ville, des domaines dans lesquels Windsor va plutôt dans la bonne direction.

Nous construisons beaucoup de résidences dans le centre-ville. (....) L'introduction des campus de l'Université de Windsor et du Collège St. Clair sont aussi des contributions positives , note-t-il.

Perdre le magasin, c'est nul, mais ce n'est pas la fin ni le signe que le glas a sonné [pour le centre-ville]. Rhys Trenhaile, un courtier immobilier chez Manor Windsor Realty

En attendant, les propriétaires de BB Branded vont concentrer leurs efforts sur leur magasin du centre commercial Devonshire et sur Internet.

Nous développons notre présence sur le web et nous espérons pouvoir représenter notre ville de cette façon , conclut Ayad Saddy.

Avec des informations de CBC