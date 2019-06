Un planteur d’arbres transformé par les piqûres d’insectes

À première vue, on dirait qu’Eamon Cunningham Closs a été victime d’une agression. Les coupables? Des essaims de mouches noires et de taons.

Mon visage a l’air sale, mais c’est du sang sec , explique le jeune homme originaire du Grand Sudbury.

J’ai une légère lueur dans l’oreille parce qu’elle était pleine de sang , raconte-t-il.

Cet été, M. Cunningham Closs plante des arbres près d’Atikokan, dans le Nord-Ouest de l’Ontario.

Eamon Cunningham Closs dit qu'il apprend à affronter à tous les insectes qui l'attaquent au travail. Photo : Eamon Cunningham Closs

Il dit que lorsqu’il a commencé ce travail, il se débattait pour garder les mouches à l’écart.

Maintenant, j’essaie de les ignorer , dit-il. Je pense que c’est mieux si je m’habitue à les avoir sur moi. Mais c’est difficile avec les mouches à chevreuil parce qu’elles font vraiment mal.

L’insecticide en aérosol aide, mais ne résout pas le problème, affirme le jeune homme.

Un jour, alors qu’il y avait beaucoup d’insectes, il raconte avoir sauté dans une pile de branches pour essayer de se soulager.

Il a fini par attacher quelques branches à son chapeau.

On aurait dit que les feuilles les éloignaient , dit-il.

Malgré son expérience, M. Cunningham Closs croit toujours que le travail qu'il fait en vaut la peine.