Le projet de rues partagées dans le Vieux-Nord de Sherbrooke fait son chemin

Un pique-nique est d'ailleurs organisé ce mercredi soir au parc de l'Ancienne-Caserne pour discuter de ce concept de « rues partagées ».

Une rue partagée, c'est de redonner le volet public à la rue. Quand on construit une rue, on pense beaucoup à la voiture, aux déplacements. La rue partagée amène le concept de dire que ce lieu devient un espace public de socialisation où tous les utilisateurs de la rue ont priorité, explique une membre du regroupement citoyen pour les rues partagées , Stéphanie Leclerc.

Des aménagements devront être faits pour permettre ce concept. Entre autres, la vitesse des automobilistes devra être limitée à 20 km/h. Les trottoirs devront être abaissés au même niveau que la chaussée. Souvent, il n'y a pas de limitation entre le trottoir et la chaussée. Souvent, quand il n'y a rien à la vue, comme sur une autoroute, on est porté à rouler plus vite. On pourrait ajouter des bacs d'agriculture urbaine, des fleurs, des arbres, des balançoires, des choses qui viennent dire à notre vue qu'il y a plusieurs informations à considérer et que l'on doit ralentir , dit-elle.

Les rues en rouge pourraient devenir des « rues partagées ». Photo : Google Map

Certaines rues ont été ciblées par le regroupement pour devenir des « rues partagées ». Il s'agit des rues London et Québec (entre King et Portland), Felton, Stanley et Walton.

Une pétition d'une centaine de noms a été faite.

Des résidents du secteur avaient présenté leur projet, l'automne dernier, au conseil d'arrondissement. Depuis, plusieurs rencontres ont eu lieu entre les élus et le regroupement.