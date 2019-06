Shawinigan veut se spécialiser dans le recyclage de piles

Les gouvernements du Québec et du Canada ont annoncé mardi qu’ils vont contribuer au financement à hauteur de 3,9 millions de dollars.

Nemaska Lithium et la Société Laurentide sont aussi partenaires du projet.

La directrice générale du CNETE, Nancy Déziel, explique que le financement va servir à développer des procédés de recyclage de piles alcalines et lithium-ion .

Le projet devrait mener à la mise en place d’usines de recyclage de différents types de piles dans la ville.

Ce qui est intéressant, c’est qu’on va rendre les composés à un degré de pureté plus haut, ajoute Nancy Déziel, ce qui fait qu’on va avoir une belle valeur pour les composés sortants, c’est ça qui est important, c’est de donner de la valeur aux composés.

Québec et Ottawa ont annoncé mardi une aide financière de 3,9 millions de dollars au Collège Shawinigan et le Centre national en électrochimie et en technologies environnementales pour le recyclage de piles. Photo : Radio-Canada