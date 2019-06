Viande canadienne interdite en Chine : l'industrie porcine québécoise plongée dans l'incertitude

Cette annonce a été faite mardi par l'ambassade chinoise au Canada, qui invoque notamment des lacunes dans le processus de certification des produits canadiens.

L’expert en agroéconomie Daniel-Mercier Gouin souligne que la Chine est un acheteur majeur au Canada. La perte temporaire de ce vaste marché n’a rien pour rassurer les producteurs de porc du Québec qui se relèvent tout juste d’une crise exceptionnelle due à la volatilité des prix du porc sur le marché.

Le spécialiste en agroéconomie, Daniel-Mercier Gouin. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

L’an dernier, le prix offert par les abattoirs aux producteurs avait chuté de 50 %, du jamais vu depuis 20 ans. La guerre commerciale qui opposait la Chine à l’administration Trump était en partie en cause.

Le prix s’est depuis stabilisé, notamment en raison de l’augmentation des exportations sur le marché chinois.

À court terme, une suspension temporaire ne devrait toutefois pas avoir d’impact sur le prix offert aux producteurs, selon l’expert. Des conséquences plus importantes pourraient toutefois apparaître si la fermeture du marché perdure, estime M. Gouin.

Généralement, cette façon de fixer le prix est utilisée parce que le Canada a accès au même marché que les États-Unis. Donc, si les États-Unis regagnaient un accès à la Chine et le Canada le perdait, il y aura un ajustement potentiel qui entraîne une incertitude , explique l’ancien professeur à l’Université Laval.

Les transformateurs encaissent le coup

Ce sont les entreprises d’abattage et de transformation qui seront les plus touchées, analyse Daniel-Mercier Gouin. Ceux-ci devront rapidement trouver de nouveaux marchés pour écouler leurs produits.

Des employés de l'usine Olymel de Yamachiche découpent des pièces de porc. Photo : Radio-Canada

Pendant ce temps, la place qui est laissée vacante par le Canada peut être prise par d’autres acteurs sur le marché . Comme exportateur majeur, le Canada n’a pas trop à se soucier de ce jeu de domino .

Si les autres exportateurs ne fournissent pas certains marchés, ça donne une place pour les exportations canadiennes. Ça veut dire un jeu de domino entre les différents exportateurs sur le marché , précise M. Gouin.

Pour sa part, Olymel ne prévoit pas cesser la production dans ses établissements en raison de la fermeture temporaire du marché chinois. L’entreprise s’abstient de tout autre commentaire avant d’avoir plus d’information des autorités canadiennes qui sont en contact avec Pékin.

Dommage collatéral d’un conflit politique

Pour l’agroéconomiste, il est clair que cette annonce de Pékin comporte des enjeux géostratégiques qui dépassent largement le secteur agroalimentaire .

La Chine ferme sporadiquement son marché aux importations agroalimentaires canadiennes depuis l’arrestation de Meng Wanzhou, une personne haut placée du fleuron technologique chinois Huawei.

Selon Margaret Rempel, éleveuse de porcs à Sainte-Anne, au Manitoba, la décision de Pékin survient au moment où les exportations de viande porcine vers la Chine ont augmenté. Photo : Getty Images / Scott Olson

La Chine avait aussi invoqué des raisons sanitaires pour justifier la suspension de canola canadien.

Malgré ces querelles commerciales, Daniel-Mercier Gouin croit que Pékin n’aura d’autres choix que de rouvrir ses portes aux exportations canadiennes puisqu’il y a une forte demande pour ceux-ci présentement en Chine.