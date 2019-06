Primaires démocrates : est-ce que trop de candidats, c’est comme pas assez?

Dans le petit centre communautaire de Brookline, dans le sud du New Hampshire, ils ne sont que sept militants à s’être présentés à la rencontre mensuelle de leur association de parti.

Peu importe, des représentants de trois campagnes présidentielles se sont déplacés, faisant parfois une heure de route. Dans un État stratégique dans le processus des primaires, chaque appui vaut son pesant d’or.

Des militants démocrates réunis à Brookline, au New Hampshire. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Politiques en matière d’armes à feu, de dette étudiante et de lutte contre les changements climatiques : les militants interrogent tour à tour les émissaires des campagnes du sénateur Cory Booker, du maire Pete Buttigieg et de l’ancien représentant Beto O’Rourke.

Trump n’est pas le seul enjeu. Il y a beaucoup de problèmes à régler dans ce pays. Rob Rushton, militant démocrate du New Hampshire

Le militant démocrate Rob Rushton écoute des représentants de différentes campagnes présidentielles. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Avides d’entendre des propositions politiques, les démocrates de Brookline ne s’en cachent pas : la plupart d’entre eux n’ont pas encore pris de décision quant au politicien qu’ils appuieront.

D’ici 2020, il reste du temps… et ils ont surtout l’embarras du choix.

Un représentant de la campagne de Cory Booker, en train d'exposer les propositions politiques de ses candidats à des militants du New Hampshire. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Pourquoi tant de candidats?

Chez les démocrates, ils sont aujourd’hui plus d’une vingtaine à vouloir en découdre avec le président lors des prochaines élections. En 2016, les républicains étaient de leur côté 12 candidats à s’affronter pendant les primaires.

Un mur est consacré aux souvenirs des différentes campagnes d'investiture, dans l'Assemblée d'État du New Hampshire. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Selon le professeur de sciences politiques à l’Université du Massachusetts Ray Laraja, les développements technologiques ont contribué à une multiplication des candidatures.

Avec les réseaux sociaux, vous pouvez faire votre propre publicité sans aller voir le parti. Vous pouvez aussi recueillir de petits dons. Ray Laraja, professeur de sciences politiques à l’Université du Massachusetts

Ainsi, le poids de l’élite des partis politiques serait de moins en moins influent.

Puis le politologue note l’effet Trump auprès des différents candidats, dont certains sont néophytes ou ont très peu d’expérience en politique. « Il n’y a aucun doute que des gens se disent que si Donald Trump a réussi, ils le peuvent aussi », explique Ray Laraja.

Le professeur de sciences politiques à l'Université du Massachusetts Ray Laraja. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Selon lui, ce phénomène a du bon et du moins bon. « Ça crée un plus grand dialogue, mais ce système ne permet pas de trier des candidats selon leur compétence », lance-t-il.

Une inspiration pour les élus?

« J’envisage de piger un nom dans un chapeau », lance à la blague la représentante démocrate à la législature du New Hampshire, Sherry Dutzy.

Le New Hamsphire est un État stratégique dans le processus des primaires. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

L’élue, qui a été courtisée par de nombreuses campagnes, voit néanmoins d’un bon oeil la multitude de candidats, notamment en raison des plans politiques détaillés, par exemple sur l‘accès à l’assurance maladie, que certains ont présentés.

Ces idées peuvent se rendre jusque dans les législatures des États et cela peut nous inspirer. Sherry Dutzy, élue démocrate à l'Assemblée d'État du New Hampshire

L'élue démocrate à la législature d'État du New Hampshire, Sherry Dutzy Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

L’accueil que recevront les différentes propositions pourrait servir de baromètre. « En tant que législateur, on ne veut pas proposer qu’un projet soit trop détaché de notre public et qu’il meure dès sa présentation. »

Les débats pour faire le tri

À Brookline dans le sud du New Hampshire, les militants, qui ont déjà eu un accès privilégié à plusieurs campagnes, reconnaissent que les premiers débats qui se déroulent cette semaine les aideront à alimenter la réflexion, malgré un temps de parole limité.

Une militante s'inscrit à une liste d'envoi de la campagne du candidat Pete Buttigieg. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Sur les 24 candidats dans la course démocrate, 20 se sont qualifiés pour les débats de juin et de juillet. Pour y parvenir, ils devaient obtenir plus de 1 % dans les sondages ou l’appui de 65 000 donateurs individuels.

Pour les débats de septembre, la barre sera plus élevée. Il sera nécessaire d’obtenir 2 % d’appui ou 130 000 donateurs.

« C’est difficile d’avoir de la substance dans ces débats », déplore le militant Rob Rushton, qui voit plutôt l’exercice de cette semaine comme « une introduction aux différentes campagnes ».