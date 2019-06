Nouveau trajet d’autobus à Saguenay

Les travaux de ce nouveau parcours sont déjà bien entamés dans l’arrondissement de Chicoutimi, là où l’achalandage dans les autobus est le plus important.

Le tracé s’étendra sur huit kilomètres et reliera le magasin Costco à l’hôpital de Chicoutimi en passant par le centre commercial Place du Royaume, l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et le Cégep de Chicoutimi.

« Nos investissements, non seulement en infrastructures, mais également, la refonte de notre réseau qu'on a initiée en avril 2018, nous donne des résultats concrets aujourd'hui », soutient le directeur général de la STS, Jean-Luc Roberge.

Des voies réservées et un pavillon de services seront aménagés. Deux stations tempérées où les utilisateurs pourront patienter au chaud seront aussi construites à l’UQAC et au Cégep.

« On était vraiment centrés sur le développement durable, indique la rectrice de l’Université, Nicole Bouchard. On a encore à faire, mais on travaille fort et ce projet-là arrive un peu comme un cadeau! »

Ce projet, financé à hauteur de 12,3 millions de dollars par les trois paliers de gouvernement, pourrait finalement coûter plus de 17 millions de dollars.

Les utilisateurs du service de transport en commun pourront bénéficier des nouveaux services au début de 2020.

D’après le reportage de Sarah Pedneault