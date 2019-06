La Chine suspend ses importations de viande canadienne

Pékin cite des raisons sanitaires pour expliquer cette nouvelle entrave commerciale aux importations canadiennes.

Les autorités douanières chinoises affirment avoir récemment découvert des traces de ractopamine dans une livraison de produits porcins en provenance du Canada. Ce médicament est interdit dans 160 pays, dont la Chine.

Une enquête menée par les autorités canadiennes conclut que les certificats médicaux attachés à la livraison de ces produits porcins avaient été contrefaits.

La découverte de 188 certificats sanitaires frauduleux dans des envois de produits porcins canadiens auraient déclenché cette nouvelle représaille commerciale, selon un communiqué de l’ambassade chinoise au Canada.

La Chine avait aussi évoqué des raisons sanitaires pour justifier la suspension de canola canadien. La découverte de parasites dans les semences avait alors provoqué la mesure.

Pékin avait par la suite suspendu ses importations de porc, de pois et de soja canadien.

Seulement lors des quatre premiers mois de l'année, le Canada a exporté pour près d'un demi-milliard de dollars de viande en Chine.

Les exportations de boeuf et de veau canadiens connaissaient une ascension fulgurante depuis un an. Le Canada exportait 1 500 tonnes de ces viandes de janvier à avril. Un an plus tard, ce chiffre, pour la même période, avait bondi à 7 667 tonnes - une augmentation de près de 400 % en un an.

Nouvel épisode de tension

Cette nouvelle escalade dans la querelle commerciale qui oppose les deux pays survient à la veille du départ du premier ministre Justin Trudeau pour le Japon, où il assistera au sommet du G20.

Le président américain Donald Trump a promis d'y défendre les intérêts de son voisin canadien auprès de son homologue chinois, Xi Jinping, lors d'un récent séjour officiel de Justin Trudeau à Washington.

La Chine ferme sporadiquement son marché aux importations agroalimentaires canadiens depuis l’arrestation de Meng Wanzhou, une haut-placée du fleuron technologique chinois Huawei.