Surmonter son trouble de stress post-traumatique par le sport

Environ 300 vétérans et militaires du Canada, de l’Australie, du Danemark et de l’Angleterre participent à événement qui se déroule du 21 au 30 juin.

Invalide depuis 2012 en raison du trouble de stress post-traumatique, Stéphane Jobin se dit très satisfait de participer à un tel rassemblement.

Il a d’ailleurs remporté deux médailles de bronze en athlétisme lors de ces jeux, aux épreuves du 100 m et du 200 m. L’ex-militaire doit aussi participer prochainement aux épreuves de rugby en fauteuil roulant.

« Ça permet de mettre en relation nos problèmes qu’on a eus par rapport à notre service dans les forces armées canadiennes. On peut partager avec des athlètes qui souffrent des mêmes symptômes que nous », dit-il.

Bien qu’il y a une certaine compétition sportive, l’objectif principal des jeux est de briser l’isolement. « Ça permet de reprendre notre place dans la société malgré toutes les barrières qu’on a pu rencontrer au travers de notre cheminement militaire. »

Les jeux m’amènent à sortir de chez moi, à reconnecter avec le milieu civil, à me fixer des objectifs à court et long terme et reprendre goût à la vie.

Stéphane Jobin, ex-militaire