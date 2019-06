Bill Cosby fait appel de sa condamnation pour agression sexuelle

Le comédien Bill Cosby, qui purge une peine de trois ans et demi de prison, a fait appel mardi du verdict qui l'a reconnu coupable d'agression sexuelle sur une femme.

Cet appel est un pas important pour garantir que M. Cosby reçoive une audience de la part d'une cour juste et impartiale , a dit le porte-parole de l'acteur, Andrew Wyatt. La Constitution garantit ce droit à M. Cosby – et à chaque Américain – et M. Cosby a hâte de voir justice rendue en appel , a-t-il ajouté dans un communiqué.

Bill Cosby, 81 ans, autrefois adulé et considéré comme l'incarnation du père idéal, a été reconnu coupable en avril 2018 par un juge de Pennsylvanie d'avoir drogué et sexuellement agressé Andrea Constand, 46 ans aujourd'hui.

Sa condamnation avait été un premier jalon d'importance pour les mouvements #MoiAussi et Time's Up, même si Bill Cosby a été inculpé deux ans avant que n'éclate l'affaire Harvey Weinstein.

Il y a encore cinq ans, Bill Cosby était considéré comme l'une des figures morales les plus éminentes des États-Unis, parmi les premiers acteurs noirs à avoir connu le succès, mais aussi comme militant inlassable de l'émancipation des Noirs.

Depuis, des dizaines de femmes l'ont accusé publiquement de les avoir agressées sexuellement. Seul le cas de Mme Constand a donné lieu à des poursuites pénales.