La conférence des commissaires linguistiques s’ouvre à Toronto

La thématique Protéger les minorités linguistiques, bâtir des sociétés plus fortes avait été dévoilée par M. Boileau au début du mois de novembre dernier, quelques jours avant que ne tombe l’annonce du gouvernement de Doug Ford d’abolir le Commissariat aux services en français (CSF).

La nouvelle avait alors déclenché les foudres de la communauté franco-ontarienne, qui s’est depuis mobilisée dans les rues, mais aussi sur les réseaux sociaux dans un mouvement baptisé la « Résistance ».

Plus d'un millier de personnes ont manifesté pour les droits des Franco-Ontariens à Ottawa le 1er décembre 2018. Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

En reprenant les employés et les fonctions du CSFcommissariat aux services en français , le bureau de l’ombudsman a également repris la responsabilité de l’organisation de la conférence de l’Association internationale des commissaires linguistiques.

À lire aussi : L’Ontario toujours sans commissaire permanent pour les services en français

La conférence de deux jours aura pour objectif de démontrer le rôle crucial joué par les ombudsmans linguistiques, non seulement pour la protection des communautés linguistiques minoritaires et autochtones, mais également en tant qu’outil d’intégration sociale, de prévention des conflits, et de consolidation de la paix dans les sociétés multiethniques et multilingues , peut-on lire dans le communiqué publié par l’Unité des services en français du Bureau de l’ombudsman.