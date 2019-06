Les soldes Steam d'été ont commencé

Comme chaque année, l’achalandage a eu raison des serveurs de la boutique en ligne dès le lancement des soldes, vers 13 h (HAE) mardi. Dans les premières minutes de la vente, le site est rapidement devenu instable.

À 14 h 50, la boutique n’était toujours pas complètement rétablie en raison du trop grand nombre de tentatives de connexion simultanées. La plateforme subit régulièrement ce sort dans les premières heures de la vente estivale, et le tout se résorbe habituellement au cours de l’après-midi ou en soirée.

Le jeu des soldes

Une fois de plus, les soldes sont accompagnés d’un jeu conçu pour motiver les personnes qui achètent à découvrir de nouveaux jeux et à dépenser davantage.

Cette année, le jeu consiste à remporter des courses dans le « Grand Prix Steam ». Chaque jour de la vente estivale correspond à une course.

Les utilisatrices et utilisateurs doivent d’abord s’inscrire auprès de l’une des cinq écuries. Les joueuses et joueurs font avancer la voiture de leur équipe en achetant des jeux dans la boutique et en atteignant des objectifs ou en réalisant des performances (achievements) dans les jeux de leur bibliothèque.

Chaque jour, 300 membres de l’équipe gagnante choisis au hasard remporteront le jeu placé au sommet de leur liste de souhaits. Pour l’équipe terminant en deuxième place, 200 joueuses et joueurs recevront la même récompense, et 100 dans l’équipe ayant terminé sur la troisième marche du podium.

L’équipe ayant parcouru la plus grande distance toutes les 24 heures obtiendra 3 points au classement général, l’équipe ayant fini deuxième obtiendra 2 points, et celle ayant terminé troisième recevra 1 point.

Le 7 juillet, soit deux jours avant la fin des soldes, l’équipe ayant amassé le plus de points sera déclarée championne, et 1000 membres de cette équipe choisis au hasard recevront les 3 premiers jeux de leur liste de souhaits. Le même nombre de joueuses et joueurs des équipes ayant terminé deuxième et troisième recevront respectivement les deux premiers jeux et le premier jeu de leur liste de souhaits.

Les soldes sont en vigueur jusqu’au 9 juillet à 12 h 59 (HAE). Comme par les années passées, les prix affichés devraient rester les mêmes tout au long des soldes.