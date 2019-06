Au Manitoba, le Parti vert gruge des intentions de vote aux libéraux, selon un sondage

Les verts obtenaient l'appui de 5 % des Manitobains sondés en décembre 2018, 7 % en mars 2019 et 13 % en juin 2019. Durant la même période, le soutien pour le Parti libéral est passé de 34 % en décembre 2018, à 31 % en mars 2019 et se situe à 24 % en juin 2019.

Selon Curtis Brown, de Probe Research, cela montre clairement que la hausse du soutien aux verts se fait au détriment du Parti libéral.

Méthodologie :

Probe Research a mené un sondage pour le compte du Winnipeg Free Press entre le 4 juin 2019 et le 17 juin 2019 et a enquêté auprès de 1000 Manitobains joints par téléphone cellulaire et ligne fixe de manière aléatoire. La marge d’erreur est de + ou - 3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Parmi les 1000 participants, 258 faisaient partie d’un panel de Probe Research. Les données ont été légèrement pondérées en ce qui concerne l’âge et le sexe de manière à les rapprocher de celles d’un échantillon représentatif de la population réelle.