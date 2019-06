Winnipeg annule ses plans d'embauche pour le démantèlement des camps de sans-abri

En mai, la Ville a publié un appel à propositions sur son site Internet, à la recherche d'un entrepreneur pour l'aider à se débarrasser des « déchets volumineux » (tels que des matelas, des bâches et des chariots d’épiceries) qui constituent des abris temporaires pour sans-abri, et pour la collecte de seringues et d’objets « présentant un danger biologique » dans les parcs et autres lieux publics.

Cette démarche étaie la réponse d'un nombre croissant de plaintes au service municipal 311 concernant les seringues usagées et les objets tranchants, soutenait la Ville.

Un porte-parole a confirmé mardi que la demande a finalement été retirée, à la suite d'une réunion avec plusieurs groupes travaillant avec des personnes vulnérables.

Ceux-ci estimaient que ce plan manquait de vision et pourrait causer plus de tort aux personnes vulnérables, qui font déjà face à de nombreux défis.



Avec des informations de Laura Glowacki, CBC