Du financement pour les aînés de La Mitis

Le financement servira à acheter ou remplacer du matériel et à effectuer des travaux.

C’est grâce à un programme comme celui-là qu’on est en mesure d’appuyer des organismes comme les vôtres, à rendre la vie des aînés plus facile lorsqu'on a des endroits où on peut se rencontrer, se familiariser. Rémi Massé, député d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia

Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés appuie les projets communautaires qui mobilisent les aînés.

L'Association sportive de Padoue, le Cercle de fermières de Sainte-Luce, le Club des 50 ans et plus de Mont-Joli, la corporation de développement durable Concert’action Lepageois, la municipalité de Price, le Club des 50 ans et plus de Luceville et le Club de l'âge d'or de la Rédemption se partagent la somme.