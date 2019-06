Michel Cadotte ne fera pas appel de sa peine

La nouvelle est tombée mardi. Le directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) n'interjettera pas appel non plus dans cette affaire.

Au cours de son procès, M. Cadotte avait avoué avoir étouffé sa femme âgée de 60 ans, le 20 février 2017. Jocelyne Lizotte était atteinte de la maladie d'Alzheimer.

Ce drame s'est déroulé dans le centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Émilie-Gamelin, à Montréal, où résidait Mme Lizotte.

Avec les informations de Geneviève Garon