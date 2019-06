Report des frais pour les ordures excédentaires à Gatineau : un vote le 2 juillet

Cette mesure devait initialement être en vigueur dès le 15 juillet. Mais le nouveau règlement en matière de gestion des ordures pourrait n'être appliqué qu'à compter du 15 septembre.

Un avis de présentation en ce sens a été fait dans le cadre d'une réunion spéciale du conseil municipal, mardi, pour que les élus se prononcent au début du mois prochain sur le report de la nouvelle politique.

En vertu des nouvelles règles, seuls les nouveaux bacs gris de 120 litres distribués par la Ville de Gatineau seront autorisés pour la collecte des matières résiduelles. De plus, les résidents qui prévoient dépasser cette quantité pourront se procurer jusqu'à un maximum de cinq sacs tarifés par collecte.

Le Service de l’environnement de la Ville a suggéré un tarif de 2 $ par sac et des paquets de cinq sacs au coût de 10 $, disponibles dans les centres de services et les écocentres.

Les familles nombreuses bénéficieront d'un tarif réduit de 50 % à l’achat de sacs pour un maximum de cinq sacs par collecte, c’est-à-dire aux deux semaines.

Les résidents ayant une condition médicale particulière se verront remettre gratuitement un sac de 80 litres par collecte.

Les garderies en milieu familial seront quant à elle admissibles à recevoir un bac gris additionnel de 120 litres.

Les résidences pour personnes âgées et les maisons de chambres pourraient de leur côté recevoir des bacs supplémentaires en fonction du nombre de chambres.

Des mesures d'atténuation sont également prévues pour accommoder les petits commerces, les organismes à but non lucratif (OBNL), les centres de la petite enfance (CPE) et les lieux de culte.