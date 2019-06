Le néo-démocrate Jordan Brown est assermenté à l’Assemblée législative de T.-N.-L.

Entouré de sa famille, le nouvel élu a été formellement assermenté à la résidence de la lieutenante-gouverneure de Terre-Neuve-et-Labrador, Judy Foote. Cette cérémonie était le dernier chapitre d'une saga qui a commencé lors des élections générales du 16 mai.

C’est certain que je me sens très soulagé que c’est fini et que je sois ici.

Jordan Brown, député, Labrador-Ouest