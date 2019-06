Kawhi Leonard restera-t-il à Toronto? Les Raptors misent sur la « confiance »

En conférence de presse de fin de saison, Masai Ujiri a précisé qu'il avait eu des discussions « positives » avec le joueur étoile, sans en dévoiler la teneur.

Il s'attend à ce qu'une date soit fixée pour une rencontre avec le clan Leonard après le 1er juillet, lorsque ce dernier sera officiellement un joueur autonome.

Je pense que d'avoir gagné un championnat, d'avoir vu qui nous sommes, d'avoir travaillé avec son équipe médicale [pour sa remise en forme], on a tissé un lien de confiance.

Il vante le calme du joueur étoile, qui a inspiré l'équipe durant les séries éliminatoires.

Nous étions en retard 0-2 dans la série contre les Bucks de Milwaukee et le groupe était imperturbable, dit-il. C’est là que j’ai senti qu’on tenait quelque chose de spécial.

Cela dit, M. Ujiri affirme qu'il respectera la décision de Leonard, qu'il choisisse de rester à Toronto ou qu'il opte pour un retour à Los Angeles, sa région natale, et les Clippers.

Kawhi est sa propre personne. Je suis très reconnaissant pour cette année. Mais nous nous devions de rester nous-mêmes. Nous avons bâti un respect mutuel. Nous respecterons sa décision , a dit Ujiri.

Son objectif est de « ramener » lors de la prochaine saison Leonard, mais aussi le noyau de joueurs autour de lui, qui ont permis aux Raptors de remporter leur premier championnat en 24 ans d'histoire.

Marc Gasol et Danny Green seront eux aussi joueurs autonomes à la fin du mois.

Ujiri souligne aussi à quel point un autre membre de l'alignement de départ, Pascal Siakam, a progressé au cours des trois dernières années, grâce à son travail acharné pour devenir « le meilleur ».

Il rappelle que les exploits du joueur d'origine camerounaise inspirent toute une génération en Afrique. Ça montre à la jeunesse en Afrique : vous pouvez réussir , lance-t-il.

Une chose est sûre pour Ujiri, la conquête de ce printemps du titre de la NBA n’était que le début.

Quand je suis arrivé à Toronto, j'ai dit et je le croyais fermement qu'on gagnerait ici. Et nous allons gagner encore. J'ai la même croyance. Nous avons une identité maintenant. On ne pourra jamais nous enlever ce championnat.

Masai Ujiri, président des Raptors de Toronto