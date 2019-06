Les travaux sur Bertrand-Fabi entrent dans leur 3e phase

Les travaux de reconfiguration de l'intersection des rues King Ouest et Bertrand-Fabi à Sherbrooke vont bon train et entrent dans leur troisième phase.

Des entraves sont prévues par moment ce qui permettra la construction d'une deuxième voie sur King Ouest pour tourner à gauche vers la rue Bertrand-Fabi.

Des canalisations souterraines ont été installées la semaine dernière dans le secteur. L'opération s'est terminée jeudi et par conséquent, les voies de circulation qui étaient fermées sur le tronçon du boul. Bourque et de la rue King Ouest sont maintenant ouvertes à la circulation.

Toutefois, pour permettre de compléter l'asphaltage de l'intersection, le nombre de voies de circulation de l’axe Bourque/King devra être réduit à nouveau pendant un court laps de temps. Pour l'instant, la Ville ne sait pas à quel moment exact ces travaux seront faits.

Au cours des prochains jours, des travaux de bétonnage et d'asphaltage seront effectués sur la rue Bertrand-Fabi entre les rues Comtois et Varenne. La circulation locale continuera d'être permise et les commerces seront toujours accessibles.

Les policiers continueront d'être présents dans le secteur.

Ce chantier majeur devrait être terminé vers le 19 juillet.