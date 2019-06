Le Nord de l'Ontario courtise les employés du Sud

Dans la ville du nickel, les employeurs peinent à pourvoir les postes affichés.

Selon les plus récentes données de Statistique Canada, le taux de chômage dans la région se situe présentement à 5 %.

À moins de 5 %, un marché est considéré à plein emploi.

Une première foire 100 % sudburoise

Pour contrer cette tendance, la municipalité – en partenariat avec le Newcomer Centre of Peel – a organisé un salon d’emploi intitulé « Déménagez à Sudbury ».

On a représenté Sudbury à plusieurs foires d’emploi , explique Lynn Despatie, l'agente en développement économique du Grand Sudbury. Mais c’est la première fois qu’on organise une foire d’emploi spécifiquement pour Sudbury, avec juste des employeurs de notre communauté.

Mme Despatie est convaincue des avantages que sa ville a à offrir.

On est une ville dynamique qui a beaucoup à offrir – des services d’établissements, un secteur culturel dynamique, de bons restaurants – et on a aussi accès à la forêt et aux activités de plein air. Lynn Despatie, agente en développement économique, Ville du Grand Sudbury

Lynn Despatie, agente en développement économique, Ville du Grand Sudbury Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Plusieurs industries différentes seront représentées explique une porte-parole de la Ville. On y compte des sociétés minières, des firmes d’ingénierie, des restaurants, et même une entreprise d’entretien.

Quelques-uns des employeurs présents : Carriere Industrial Supply Limited.

Centre de santé St. Joseph

Claim Secure

Gonga's Grill

IVEY Immigration and Employment Services

Levert Group

Patrick Mechanical

Rock-Tech

Rush Truck Centre of Canada

Stuart Olson

Sudbury Integrated Nickel Operations (Glencore)

Vale Canada Ltd

Ville du Grand Sudbury

Un besoin grandissant de main-d’œuvre

La pénurie de main-d’œuvre ne concerne pas simplement les emplois spécialisés.

Au contraire, le secteur de la vente et des services est le plus touché.

En 2018, 30 % des 10 599 offres d’emplois en ligne recensées par la Planification de la main-d’œuvre de Sudbury et Manitoulin recherchaient des professionnels de la vente et des services.

Exemples de professions de vente et des services : Caissiers

Cuisiniers

Préposés à l’entretien ménager et au nettoyage

Représentants de services clientèle et information

Serveurs au comptoir

Serveurs d’aliments et de boissons

Vendeur au détail

L’une des choses qui nous préoccupent à Sudbury, c’est que notre population n’augmente pas de façon significative , explique Reggie Carrison, directrice exécutive de la Planification de la main-d’oeuvre de Sudbury et Manitoulin. Dans le Nord-Est de l’Ontario, la démographie est en déclin.

Si nous examinons le nombre total de personnes qui travaillent et qui travailleront au cours des cinq prochaines années, il nous manquera un certain nombre d’employés dans certains domaines, simplement parce que les gens prennent de l’âge et prennent leur retraite.

Un nouveau portail numérique

Selon Mme Carrison, les employeurs du Nord-Est de l’Ontario n’utilisent pas toutes les technologies à leur disposition.

De nombreux employeurs recrutent encore par bouche-à-oreille , indique-t-elle.

Son organisme travaille donc avec la municipalité du Grand Sudbury pour mettre sur pied un portail d’emploi en ligne, qui permettrait aux employeurs de la région d’afficher sans frais leurs postes vacants.

Avec les informations de Colin Côté-Paulette