Harry Potter: Wizards Unite maintenant offert au Canada

Les amateurs de l’univers du célèbre apprenti sorcier créé par J. K. Rowling peuvent désormais lancer leurs Patronus et d’autres sorts emblématiques de la série dans ce jeu vidéo en réalité augmentée. Harry Potter: Wizards Unite est le successeur spirituel de Pokémon Go, un autre jeu de Niantic ayant pris le monde d’assaut il y a trois ans.

Le principe du jeu

Comme pour Pokémon Go, les joueurs doivent utiliser leur téléphone intelligent pour interagir avec le monde virtuel du jeu. L’univers des sorciers se superpose à leur environnement réel par le biais de l’appareil photo et de la réalité augmentée.

Les joueurs peuvent se déplacer dans leur quartier pour trouver divers points d’intérêt. Au lieu d’attraper des Pokémon, ils doivent contenir les objets et les créatures magiques tout en combattant des sorciers maléfiques.

Chaque fois que le joueur se trouve dans l’une de ces situations, il doit tracer un motif sur son écran (l’équivalent d’une formule magique). Plus l’objet, la créature ou le sorcier est puissant, plus le motif à tracer est complexe.

Jusqu’à cinq utilisateurs peuvent faire équipe à la fois pour affronter des forteresses remplies de monstres magiques.

L’accès au jeu est gratuit, mais les joueurs peuvent acheter certains objets virtuels leur procurant des avantages.

Pokémon Go, le prédécesseur de Harry Potter: Wizards Unite, a été installé plus de 1 milliard de fois et a rapporté plus de 2 milliards de dollars à Niantic, d’après ce qu’a indiqué le PDG de l’entreprise lors du congrès Game Developers Conference en mars dernier.