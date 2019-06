Des admirateurs soulignent le 10e anniversaire de la mort de Michael Jackson

Il y a dix ans aujourd'hui, le monde perdait un artiste doué et un humaniste extraordinaire, a souligné la succession de Michael Jackson dans une déclaration transmise à l'Associated Press. Une décennie plus tard, Michael Jackson est toujours avec nous, son influence est ancrée dans l'univers de la danse, de la mode, de l'art et de la musique du moment. Il est plus important que jamais.

La succession travaille avec acharnement pour protéger l'héritage de Michael Jackson, une tâche plus difficile cette année lorsque deux hommes ont accusé Michael Jackson de les avoir agressés quand ils étaient enfants dans le documentaire de HBO Leaving Neverland.

Le chanteur Michael Jackson lors de son procès pour attouchements sexuels sur mineurs en 2005. Photo : Getty Images

La diffusion du documentaire a provoqué un nouvel examen des affirmations de longue date voulant que Michael Jackson ait agressé des enfants. Acquitté d'accusations d'agressions en 2005, Michael Jackson a toujours nié avec véhémence avoir commis des gestes répréhensibles.

La succession et sa famille ont réfuté les affirmations des présumées victimes lorsque le documentaire a été diffusé en mars, soulignant que ces hommes avaient déjà été parmi les plus grands défenseurs de Michael Jackson et qu'ils avaient témoigné en sa faveur lors de son procès criminel.

Les admirateurs de l'artiste prévoient se rassembler devant le dernier domicile de Michael Jackson dans le quartier de Holmby Hills à Los Angeles, où le chanteur a reçu une dose mortelle de propofol, un analgésique, dans l'après-midi du 25 juin 2019. Il a été déclaré mort à l'hôpital, à l'âge de 50 ans.

Plusieurs autres rassemblements sont prévus par les admirateurs du chanteur.