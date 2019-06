Un docteur accusé d'avoir inséminé des patientes avec son propre sperme

Le docteur Bernard Norman Barwin, 80 ans, a admis avoir commis une faute professionnelle lors de sa comparution devant le comité de discipline de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario en 2013, concédant que des erreurs dans sa pratique à Ottawa avaient laissé trois patientes avec des enfants dont les pères biologiques n'étaient pas ceux qu'elles voulaient.

Le comité lui avait alors interdit de pratiquer la médecine pendant deux mois, mais le Dr Barwin a abandonné son permis d'exercice l'année suivante.

M. Barwin fait désormais face à des allégations d'incompétence, de non respect des normes d'exercice de la profession et de comportement déshonorant ou non professionnel.

Les allégations portent sur le fait qu'il n'aurait pas réussi à s'assurer que le sperme était utilisé correctement dans sa pratique et sur l'utilisation de son propre sperme pour inséminer des patientes, ainsi que sur ses réponses à l'Ordre au cours de ses enquêtes sur ces questions.

Il est accusé d'avoir enfanté au moins 51 enfants, dont 11 le poursuivent au civil.

Bien que M. Barwin eut déjà renoncé à son permis d'exercice, l'ordre professionnel pourrait le révoquer s'il est reconnu coupable pour ces motifs supplémentaires.

Cela alerterait les autres régulateurs médicaux s'il devait essayer d'exercer la médecine ailleurs.

Le comité de discipline a pris le dossier en délibéré.