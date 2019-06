Pas d’alcool dans les parcs de Calgary cet été

L’alcool aurait été permis de façon modérée à ceux qui consomment aussi de la nourriture et seulement sur les tables à pique-nique, selon la proposition mise de l’avant cet hiver.

Les citoyens sont divisés sur la question, explique le service des parcs. Le questionnaire en ligne a recueilli 47 % d’opinions favorables à l’autorisation de l’alcool sur les sites de pique-nique et 40 % d’opposition à l’idée.

Opinion divisée

Avec une opinion publique divisée, nous devons nous assurer qu’un projet pilote est bien pensé pour nous assurer de répondre aux défis de logistique et de maintien de l’ordre , justifie Laura Smith, chargée de la planification pour le service des parcs.

Les réticences exprimées lors de la consultation tournent surtout autour de la crainte de voir plus de gens intoxiqués dans les parcs et plus de déchets autour des tables de pique-nique.

La Ville promet de prendre le temps de peaufiner le projet avec l’objectif de le lancer à l’été 2020.

Edmonton recule aussi

Le conseil municipal d’Edmonton vient également de demander plus de temps avant de se prononcer sur une proposition similaire mise de l’avant par le conseil des jeunes.

La province, en revanche, a décidé de lever les restrictions imposées dans certains terrains de camping des parcs provinciaux. Le nouveau gouvernement conservateur a aussi promis d’assouplir les règlements pour les aires de pique-nique des parcs provinciaux.