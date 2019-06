Annonce sur le train à grande fréquence dans le corridor Québec-Toronto

La présidente et chef de la direction de VIA Rail Canada, Cynthia Garneau, ainsi que deux ministres du gouvernement de Justin Trudeau sont attendus à Trois-Rivières mardi pour faire une annonce au sujet d’un train à grande fréquence (TGF).

La conférence de presse se tient à 10 h, à l’ancienne gare de Trois-Rivières, sur la rue Champflour.

La Banque de l'infrastructure annoncera son soutien au projet de train de passagers entre Québec et Toronto, selon la Presse canadienne. L’agence fédérale de financement des infrastructures débloquerait de l'argent pour aider à la réalisation du projet.

On n’a pas les détails de l’annonce, mais on est confiant pour l’avenir, assurément , a déclaré le président sortant de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières, Marco Champagne.

Il souligne qu’à l’approche des élections fédérales, il s’attendait à une annonce dans ce dossier.

Le ministre des Transports du Canada, Marc Garneau, et le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, François-Philippe Champagne, qui est aussi député de Saint-Maurice-Champlain, seront présents à la conférence de presse.

Le président sortant de la Chambre de commerce de Trois-Rivières affirme que la présence d’un train à Trois-Rivières aiderait les entreprises d’ici qui, actuellement, refusent des contrats d’envergure, faute de main-d’oeuvre à recruter le personnel nécessaire pour accepter ces contrats.

Le projet de train à grande fréquence est évalué à 4 milliards de dollars.