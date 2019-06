71 millions de dollars pour le train à grande fréquence dans le corridor Québec-Toronto

Ottawa et la Banque de l'infrastructure du Canada investiront 71 millions de dollars en vue d'étudier la proposition de VIA Rail pour le train à grande fréquence dans le corridor Québec-Toronto.

Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, François-Philippe Champagne, estime que cette étape déterminera la viabilité du projet.

Ces travaux essentiels alimenteront la décision d’investissement finale à l’égard d’un futur projet de train à grande fréquence , a-t-il déclaré mardi matin à Trois-Rivières. Il était en présence du ministre des Transports, Marc Garneau, et de la présidente et chef de la direction de VIA Rail Canada, Cynthia Garneau.

Cela permettra aux Canadiens de rendre visite à leur famille plus rapidement et de mieux relier nos entreprises, tout en réduisant la congestion routière et en offrant une solution de rechange peu polluante pour se déplacer. Marc Garneau, ministre des Transports

Des travaux de planification et de préparation

Environ les deux tiers du financement, soit 55 millions de dollars, permettront notamment d'analyser la faisabilité en lien avec les questions juridiques et réglementaires. Il y aura aussi des consultations auprès d'intervenants et de communautés autochtones sur l'acceptabilité du tracé du train.

Le reste du financement, soit 16,1 millions de dollars, sera entre autres investi dans la coordination avec les fournisseurs régionaux de transport en commun à Montréal et à Toronto. Cela comprend des travaux sur les voies ferrées dans le tunnel du Mont-Royal à Montréal.

Les travaux s'étaleront sur une période de 18 à 24 mois.

Un corridor achalandé

Ottawa précise qu'un récent sondage révèle que le train à grande fréquence suscite beaucoup sur le marché. D'ailleurs, dans le réseau actuel, environ 72 % des voyageurs de VIA Rail Canada ont emprunté le corridor Québec-Toronto l'an dernier, ce qui représente 66 % des revenus du réseau.

Ce trajet est d'ailleurs le plus diversifié au pays. La clientèle comprend des étudiants, des personnes âgées, des touristes et des voyageurs d'affaires qui ne se déplacent habituellement pas en train.

Un projet attendu

Le président sortant de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières, Marco Champagne, souligne qu’il s'attendait à une annonce dans ce dossier à l’approche des élections fédérale.

Marco Champagne affirme que la présence d’un train à Trois-Rivières aiderait les entreprises d’ici qui, actuellement, refusent des contrats d’envergure, faute de main-d’oeuvre à recruter le personnel nécessaire pour accepter ces contrats.

Le projet de train à grande fréquence est évalué à 4 milliards de dollars.

D'après les informations recueillies par Maude Montembeault