Une fête nationale bien célébrée dans la région

Il rappelle que 33 événements avaient lieu un peu partout, autour de la péninsule et sur l'archipel.

M. Landry croit qu'environ 25 000 personnes ont participé à l’une ou l’autre des célébrations. Les chiffres officiels devraient être connus plus tard, cette semaine.

Celui qui est président pour une huitième année dit avoir remarqué la présence de nombreux touristes. On veut que les gens se rassemblent et fêtent ensemble. Ça se fait dans la joie et le plaisir.

Je pense que c’est une belle façon en même temps de montrer notre joie de vivre et d’accueillir nos visiteurs aussi. Marcel Landry, président, Société nationale Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine