Bombardier vend ses activités d'avions régionaux à la japonaise Mitsubishi

Le président et chef de la direction de Bombardier, Alain Bellemare, a déclaré que cet accord représente la dernière étape de la transformation de Bombardier dans le secteur aéronautique.

« La transformation de notre secteur aéronautique étant derrière nous, la voie que nous devons suivre est maintenant claire », a déclaré M. Bellemare dans un communiqué.

« Cet avenir reposera sur deux piliers de croissance solides : Bombardier Transport, regroupant nos activités de transport sur rail d'envergure mondiale, et Bombardier Aviation, regroupant nos activités d'avions d'affaires de calibre international avec des produits établissant les normes sur leur marché et une expérience client inégalée. »

Mitsubishi, qui assumera également des passifs d'un montant total d'environ 200 millions $ US, acquerra les activités de maintenance, de soutien, de remise à niveau, de marketing et de vente relatives aux avions CRJ Series.

L'entente comprend les activités du réseau de service et de soutien situées à Montréal et Toronto, de même qu'à Bridgeport en Virginie-Occidentale et à Tucson en Arizona.

Seiji Izumisawa, président et chef de la direction de Mitsubishi, a déclaré que cet accord constituait l'une des étapes les plus importantes de la direction stratégique de l'entreprise, visant à bâtir de solides capacités mondiales en aviation.

« En plus de nos ressources et notre infrastructure existantes au Japon, au Canada et ailleurs dans le monde, nous sommes convaincus qu'il s'agit d'une stratégie efficace qui contribuera au succès futur de la gamme Mitsubishi SpaceJet », a déclaré M. Izumisawa.

Les installations de production de CRJ à Mirabel resteront chez Bombardier, qui continuera également à fournir des composants et des pièces de rechange.

Bombardier assemblera le carnet de commandes actuel de CRJ pour le compte de Mitsubishi. La production devrait être achevée au cours du second semestre de 2020.

Bombardier conservera également certains passifs représentant une partie des garanties de crédit et de valeur résiduelle totalisant environ 400 millions $ US.

La transaction devrait être conclue au cours du premier semestre de l'année prochaine, sous réserve de l'approbation des autorités de réglementation et des conditions de clôture habituelles.