Changement climatique et santé : des effets plus prononcés dans le nord du N.-B.

L’étude réalisée par Louise Comeau, adjointe à la recherche à l’Université du Nouveau-Brunswick et responsable d’un programme de lutte au changement climatique du Conseil de conservation, s’intitule La santé climatique pour des Néo-Brunswickois en santé.

Le changement climatique doit être considéré comme étant un enjeu de santé publique au Nouveau-Brunswick, selon l'étude. Les températures plus élevées menacent la santé des enfants, des personnes âgées et de personnes atteintes de maladies chroniques. Les grandes tempêtes de vent et de pluie verglaçante entraînent des interruptions de courant et nuisent à l’agriculture. Les feux de forêt réduisent la qualité de l’air. Les inondations provoquent du stress et de l’anxiété.

Les températures moyennes dans l’ensemble de la province risquent d’augmenter de 1,9 à 2,1 degrés Celsius de 2021 à 2050, estime le Conseil de conservation. Il s’agirait d’une hausse de 68 % de la température moyenne annuelle dans le nord-ouest de la province et de 32 % dans le sud.

Des températures plus élevées augmentent le risque d’exposition aux tiques porteurs de la maladie de Lyme et favorisent l’arrivée d’autres espèces de tiques et de maladies, souligne-t-on dans le rapport.

Les canicules vont durer de plus en plus longtemps, selon l’étude. Le nombre de jours par année où la température atteint ou surpasse 30 degrés Celsius risque d'augmenter considérablement de 2021 à 2050, comparativement à 1976-2005.

L’étude prévoit aussi une augmentation annuelle moyenne des précipitations de 6 % dans les régions du sud et de 7 % dans celles du nord de 2021 et 2050 comparativement aux moyennes enregistrées de 1976 à 2005. Une plus grande quantité de pluie et de neige dans le nord peut augmenter les risques d’inondations au printemps, indique le rapport.

Le rapport propose les recommandations suivantes pour réduire les effets du changement climatique sur la santé: