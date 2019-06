Des Ontariens se plaignent d'avoir reçu un message texte non sollicité sur leur téléphone cellulaire le week-end dernier d'une dénommée Sue leur demandant leur opinion sur la taxe carbone fédérale.

Le texto d'une organisation appelée »Ontario Strong » incite les abonnés à répondre par oui ou non à la question suivante : Pensez-vous vous aussi qu'il faut annuler la taxe carbone?

Le numéro de téléphone lié au message est celui d'une ligne fixe à Belleville, en Ontario. Toutefois, si on compose le numéro, on se retrouve sur une boîte vocale.

Le site web « d'Ontario Strong » affirme que le mandat de l'organisation est de défendre des enjeux qui préoccupent les Ontariens et de protéger les valeurs qui ont mené à la création de l'Ontario , sans identifier ses auteurs.

Le texto visait-il à identifier des opposants du gouvernement Trudeau et de sa taxe carbone à l'approche des élections d'octobre?

Le Parti conservateur du Canada nie être l'instigateur du message. Le porte-parole du PCC Cory Hann ajoute que le Parti n'a aucun lien avec « Ontario Strong ».

Jeff Ballingall, qui a fondé le groupe « Canada Proud » pour promouvoir le conservatisme et s'opposer au premier ministre Justin Trudeau, dit ne jamais avoir entendu parler de cette organisation.

Aucune loi n'oblige actuellement de tels groupes à s'identifier ou à révéler leurs sources de financement.

Ce n'est qu'à partir du 30 juin que toute tierce partie dépensant plus de 500 $ devra s'inscrire auprès d'Élections Canada et respecter les règles de financement et de transparence entourant les campagnes électorales.