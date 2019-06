Les condos neufs sont de moins en moins chers à Calgary

L’offre dépasse de loin la demande dans le marché des nouvelles copropriétés à Calgary, selon un rapport de Statistiques Canada. Celles-ci se vendent maintenant moins cher et plus lentement qu’avant.

Selon l’agent immobilier Yanick Harrison, un propriétaire doit présentement attendre entre 90 et 120 jours avant de réussir à vendre son condominium, souvent à un prix réduit.

Il croit que le ralentissement du marché pétrolier explique en grande partie le marasme immobilier, mais la récente approbation du projet Trans Mountain et l'élection d'un gouvernement conservateur en Alberta lui donnent espoir pour la prochaine année.

« Si les annonces continuent de se faire comme elles se sont faites dernièrement, je suis très confiant que ça va être meilleur », croit-il.

Yanick Harrison remarque déjà qu’en comparant aux années précédentes, « les gens sont plus positifs et plus confiants à propos du marché ».

Selon l’économiste en chef du Calgary Real Estate Board (CREB), Ann-Marie Lurie, les condominiums ont aussi du mal à se revendre.

Il s’agit, selon elle, des séquelles de la récession de 2015 qui tardent à se dissiper.

Selon Statistiques Canada, le marché des condominiums neufs ralentit dans l’ensemble du pays, mais il n’a chuté dans aucune grande ville à l'exception de Calgary qui a connu une baisse de près de 16 % et Montréal, où la baisse était de 5,5 %.

Avec les informations de Charlotte Dumoulin