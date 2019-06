Les Franco-Ontariens à la Saint-Jean : après la résistance, la solidarité

Une délégation franco-ontarienne a marché dans les rues de Montréal lors du défilé de la Saint-Jean-Baptiste, lundi soir, pour exprimer sa fierté et sa reconnaissance envers les Québécois qui se sont montrés solidaires après l’annonce des compressions aux services en français du gouvernement de Doug Ford.

C'était la première fois qu'une délégation de l'Ontario français était invitée ainsi au défilé de la fête nationale du Québec. Certains parlent d'une occasion historique.

Les Franco-Ontariens ont affiché leurs couleurs. Photo : Radio-Canada

Les spectateurs massés sur les trottoirs ont vu défiler de nombreux participants vêtus de vert et de blanc, couleurs du drapeau franco-ontarien.

Des participants agitaient fièrement le drapeau franco-ontarien. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Des artistes ont interprété l'hymne franco-ontarien , Notre place et d'autres chansons à saveur patriotique.

Plusieurs musiciens et artistes franco-ontariens faisaient partie de la délégation. Photo : Radio-Canada

Les comédiens du spectacle L'Écho d'un peuple, en costumes d'époque, ont évoqué des tableaux historiques.

Les comédiens de L'Écho d'un peuple ont rappelé des moments de l'histoire des Franco-Ontariens. Photo : Radio-Canada

Papillon Fabris était venue d'Elliot Lake avec sa famille.

Je voulais que mes enfants vivent ça, dit-elle, qu'ils éprouvent la même fierté que moi vis-à-vis leur langue et leur culture.

« Longtemps, on s'est sentis écartés, qu'on faisait pas partie de la fête, dit-elle. Faire partie du défilé, c'est lourd en signification. Merci de l'accueil.» Photo : Radio-Canada

L’avocat Ronald Caza, grand défenseur des droits des francophones, parlait d' une expérience incroyable .

Ronald Caza estime que cette participation au défilé démontre que les efforts pour préserver le français en valent la peine. Photo : Radio-Canada

L'invitation à participer au défilé de la fête nationale est pour lui une grande source de fierté et de joie.