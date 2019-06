Feux de forêt : un centre commercial de Prince George veut offrir de l’air pur

Le centre commercial Pine Centre à Prince George, en Colombie-Britannique, a installé des filtres et des purificateurs d’air d’une valeur de plus de 10 000 $ en prévision des feux de forêt de cette année. Selon ses gestionnaires, le centre sert de lieu de répit pour la communauté et des milliers de gens évacués qui viennent en ville et tentent d’échapper à l’air enfumé.