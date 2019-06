Un feu de forêt fait rage dans le secteur de la rivière Amédée à Baie-Comeau

Selon l'agente à la prévention et aux communications à la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu , Marie-Louise Harvey, l'incendie avait une superficie de 15 mètres par 15 mètres lundi soir.

Quatre pompiers de la SOPFEU et deux avions-citernes ont été mis à contribution pour combattre le brasier.

Selon Mme Harvey, le feu devrait être maîtrisé sans problème au cours des prochains jours.

Ce n'est pas un feu qui va nous amener des complications avec l'équipe qu'on a sur place. On l'a attrapé petit. Plus on les attrape petits, plus c'est facile de les éteindre.

Marie-Louise Harvey, agente à la prévention et aux communications à la SOPFEU