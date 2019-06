L'eau monte dans la rivière Saskatchewan Nord près de Battlefords et de Prince Albert

La hausse du niveau de l'eau de la rivière Saskatchewan Nord dans les régions de Battlefords et Prince Albert force l’Agence de la sécurité de l’eau de la Saskatchewan a émettre un avertissement à ceux qui s'y aventure.

Aucune inondation n'est prévue pour le moment. Toutefois, le niveau élevé et le débit important de l'eau peuvent engendrer des situations dangereuses pour ceux qui participent à des activités sur la rivière.

L’agence gouvernementale informe que les régions en amont de la rivière, à l’ouest d’Edmonton, ont reçu entre 50 et 117 milimètres de pluie du 18 au 21 juin.

L'Agence de la sécurité de l’eau de la Saskatchewan indique que le niveau normal risque d'être surpassé d'un mètre et demi.

L'élévation maximale se produira mercredi pour la région de Battlefords et samedi pour celle de Prince Albert annonce l’agence.

Du côté de Cumberland Lake, l’agence ne prévoit pas non plus d’inondation, même si elle s'attend à une augmentation du niveau de l’eau dans les installations hydroélectriques de SaskPower Nipawin et EB Campbell.