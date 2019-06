Première pelletée de terre pour l'agrandissement de l'école Noël-Ritchot

C'est maintenant officiel : les travaux d'agrandissement et de rénovation de l'école Noël-Ritchot, à Saint-Norbert, commenceront dans les prochains jours. Ce projet de 16 millions de dollars va permettre d'ajouter une surface de 2800 mètres carrés à l'école.

Une cérémonie de pelletée de terre a eu lieu lundi. Des élèves de l'école, des membres du personnel et des dignitaires étaient présents.

L'établissement, qui fait partie de la Division scolaire franco-manitobaine est surpeuplé et doit utiliser cinq salles de classe mobiles depuis plusieurs années.

Ce projet d’agrandissement permettra d’augmenter la capacité de l’école en ouvrant deux classes supplémentaires par niveau scolaire de la maternelle à la huitième année soit 18 salles de classe en tout, explique la directrice adjointe de l’école Noël-Ritchot, Rachelle Foidart.

« Nous sommes très heureux de cet agrandissement qui va permettre à l’école de se développer », croit une élève de 8e année. Ella Wawryk , qui a passé l'année dans une des classes mobiles de l’établissement.

C'est la firme de construction Regent qui a été retenue pour ces travaux d'une durée estimée de 14 mois.

En plus d'ajouter plusieurs salles de classe et un nouveau gymnase, le projet inclut une nouvelle garderie de plus de 70 places.