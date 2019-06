L'auteure de Scrupules, Judith Krantz, s'éteint à l'âge de 91 ans

L'écrivaine américaine Judith Krantz, dont les romans à l'eau de rose comme Scrupules et Princesse Daisy se sont vendus à des millions d'exemplaires, est décédée samedi dans sa résidence de Bel-Air. Elle était âgée de 91 ans.

Son fils Tony, un producteur à la télévision, a confirmé dimanche que Mme Krantz s'est éteinte de causes naturelles. Il espérait adapter Scrupules pour en faire une minisérie avant la mort de sa mère, mais la production est toujours en cours de préparation.

Judith Krantz a été rédactrice pour les revues Cosmopolitain et Ladies Home Journal avant de découvrir, à l'âge de 50 ans, qu'elle avait un talent pour raconter les déboires et les joies de personnages de fiction souvent riches et célèbres.

Son premier roman, Scrupules, publié en 1978, a été un succès de librairie, comme les neuf autres qui ont suivi. Ses livres ont été traduits en 52 langues. Elle a vendu plus de 85 millions d'exemplaires de ses romans. Avec l'aide de son mari, le producteur Steve Krantz, certains ont été adaptés à la télévision, devenant des miniséries populaires.

Mme Krantz ne s'est jamais excusée pour ses romans plus commerciaux qu'intellectuels. Elle décrivait avec force détails le style de vie somptueux de ses personnages et leurs amours. Elle n'hésitait pas à saupoudrer quelques scènes de sexualité torride dans ses romans.

Parmi ses autres romans figurent À nous deux, Manhattan, L'amour en héritage et Les bijoux de Tessa Kent.