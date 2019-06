La Saint-Jean à Saint-Boniface, pour les petits et les grands

Les francophones fêtent la Saint-Jean-Baptiste ce lundi, dans le cadre du festival Saint-Boniface célèbre. Entre les activités au parc Whittier et la Soirée 100 NONS, les festivités ont de quoi satisfaire les petits et les grands.

Entre 10 h et 14 h, le parc Whittier a accueilli plus de 550 enfants et quelques parents pour la fête des Canadiens français. Plusieurs garderies, écoles françaises et d’immersion se sont déplacées pour célébrer l'événement.

Ateliers de maquillage, de construction, jeux et confection d’animaux en ballons : les activités coordonnées par le Centre culturel franco-manitobain et Pluri-elles étaient nombreuses pour les enfants.

Il y a eu deux fois plus de participants aux célébrations cette année, selon le CCFM. Photo : Radio-Canada / Chloé Dioré de Périgny

Plusieurs artistes se sont également succédé sur la scène : René Piché, l’Ensemble folklorique de la Rivière Rouge, Isabelle la Wonderful et Marijo.

Une distribution de livres en français avait également lieu pour les petits et les grands. Mona Audet, directrice générale de Pluri-elles, estime qu’entre 7000 et 8000 ouvrages ont été donnés par la communauté cette année pour l’occasion.

Les livres donnés par la communauté francophone sont classés par catégories d'âge. Photo : Radio-Canada / Chloé Dioré de Périgny

Depuis plus de dix ans, Pluri-elles et le Centre culturel franco-manitobain (CCFM) organisent la fête de la Saint-Jean tous les étés. Les activités sont gratuites et ouvertes à tous.

La Soirée 100 NONS

Ce soir, les célébrations se poursuivront sur la terrasse Daniel-Lavoie du CCFMCentre culturel franco-manitobain où des artistes locaux seront sur scène. Le groupe Less Then Well, finaliste de la dernière Chicane électrique sera présent ainsi que le duo de Franco Roots, Geneviève Freynet et Grace Hrabi.

Dana Waldie aux auditions du 100 Nons

Ricky Rickson aux auditions du 100 Nons

Les auditions pour le Chant’Ouest 2019 auront également lieu devant le public. Les prestations de Ricky Rickson et Dana Waldie permettront donc de choisir l'artiste qui représentera le Manitoba au Chant'Ouest, événement qui réunira des artistes de l'Ouest et du Nord en Alberta, en septembre. Les gagnants du Chant'Ouest participent ensuite au Festival international de la chanson de Granby.