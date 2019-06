Aventure cycliste: 50 jeunes se dépassent une côte à la fois

Les participants sont d'horizons variés: immigrants, réfugiés, anciens décrocheurs, personnes ayant des problèmes de toxicomanie. Tous ont dû se préparer à ce défi de taille en s’entraînant pendant deux mois.

L’activité, organisée par Motivaction Jeunesse, permet à chacun de se dépasser. L’organisme utilise le sport comme outil d'intervention.

La première journée, ils ne savent pas trop pourquoi ils sont là, mais plus le parcours se définit, plus ils associent le Challenge de l’espoir à leur vie personnelle et chacun a des objectifs différents qui sont personnels , soutient Maude Deblois, superviseure et cuisinière pour le groupe.

Yinela, étudiante au Centre Louis-Joliet, exprime qu'elle ressent déjà les effets positifs de cette aventure, qui se déroule sur les routes parfois exigeantes de l'Estrie.

Les intervenants nous aident à avancer et on a des pauses. On aime ça avoir des défis! C’est pas toujours facile, mais c’est pour ça qu’on là. Pour se dépasser , lance-t-elle.

Le groupe était à Sherbrooke lundi après-midi et a mis le cap sur Cookshire-Eaton. Les participants passeront la nuit sous les étoiles du Mont-Mégantic mardi.

La 21e édition du Challenge de l’Espoir se déroule du 22 au 28 juin.