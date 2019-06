L'élaboration de l'oeuvre a commencé le 17 juin dernier. Je pensais en avoir pour une semaine, mais finalement, j'en ai pour au moins 15 jours! , explique l'artiste, ayant sous-estimé l'ampleur de la tâche.

C'est le fils de Marcel Gagnon, Guillaume, qui a eu l'idée de souligner cet anniversaire important avec une oeuvre digne de ce nom.

Il me disait qu'on devrait faire quelque chose pour souligner l'anniversaire. Je me suis dit que c'était une bonne idée. Mais bon, c'est un peu plus d'ouvrage que je le pensais! On parle de 10 000 ou de 20 000 morceaux, je ne sais plus trop! Marcel Gagnon, artiste

L'artiste Marcel Gagnon. Photo : Radio-Canada / Jérôme Lévesque-Boucher

Avouant son amour pour les mosaïques, l'artiste explique qu'il voulait transmettre son savoir-faire. Quand on vieillit, on veut laisser des choses un peu. [...] J'ai ma nièce et ma petite fille qui en profitent pour s'initier à ça , raconte M. Gagnon.

J'ai tellement de plaisir à faire ça. En plus, la météo a été de notre côté. J'ai juste perdu une demi-journée de travail en raison de la pluie. Marcel Gagnon, artiste

Par ailleurs, dans le but de créer une oeuvre inclusive, les passants sont invités à y ajouter leur propre morceau de mosaïque. On a eu beaucoup de monde depuis lundi!, conclut l'artiste.

Si les débuts du Centre d'Art Marcel Gagnon ont été plutôt modestes, il y a 35 ans, l'entreprise compte maintenant sur une trentaine d'employés.