Demande de classement patrimonial pour sauver l’église Saint-Cœur-de-Marie

Dans une lettre acheminée jeudi dernier à la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, la Fédération histoire Québec affirme que l’église de style romano-byzantin située sur la Grande Allée jouit d’une valeur patrimoniale nationale .

Outre l’impressionnant clocher, la présence de grandes arcades sur les façades et le mode de construction particulier des voûtes de briques posées en chevrons en font un immeuble unique , écrivent les signataires de la missive.

L’église Saint-Cœur-de-Marie contribue également à l’identité paysagère, culturelle et touristique de Québec depuis maintenant près d’un siècle. Extrait de la lettre de la Fédération histoire Québec

Un large périmètre de sécurité a été établi autour de l'église Saint-Coeur-de-Marie. (archive) Photo : Radio-Canada / Gaétan Bergeron

Le propriétaire de l’église Saint-Cœur-de-Marie, Louis Lessard, a récemment obtenu le feu vert de la Ville de Québec pour procéder à la démolition du bâtiment.

L’administration Labeaume exige toutefois que le promoteur immobilier préserve la façade avant et l’incorpore à son projet de tour à condos.

« Indéfendable »

Une condition qui ne satisfait pas la Fédération histoire Québec. La conservation hypothétique de la façade avec son clocher, qui serait accolée à une tour de condominiums de 18 étages, nous apparaît indéfendable , peut-on lire dans sa lettre.

La Fédération, qui regroupe 285 sociétés d’histoire à travers le Québec, a également fait parvenir un formulaire de demande de classement d’un immeuble patrimonial au ministère de la Culture.

Le promoteur Louis Lessard souhaite démolir l'église Saint-Coeur-de-Marie pour y construire une tour d’habitation de 18 étages. Photo : photos fournies par Louis Lessard

Le promoteur Louis Lessard s’oppose d’ailleurs à l’idée de préserver la façade de l’église. L’intégrer à son projet résidentiel coûterait selon lui 10 millions de dollars, un défi impossible à réaliser sans des subventions de la Ville de Québec et du ministère de la Culture.

Le propriétaire de l’église va d’ailleurs contester devant un tribunal les conditions de préservation imposées par la municipalité. Les audiences doivent avoir lieu mercredi et jeudi.

Sécurité compromise

Louis Lessard soutient que l’église Saint-Cœur-de-Marie n’est plus sécuritaire et doit être démolie et démontée. Il mentionne que la solidité de la structure a été grandement compromise à la suite d’une inondation survenue au sous-sol en mars dernier. Inondation que la Ville aurait provoquée.

La glace qui s’est accumulée au sous-sol de l’église aurait fragilisé sa structure. Photo : Douglas Consultants inc.

L’eau ayant inondé le sous-sol s’est transformée en glace et a exercé une pression sur certains murs périphériques, causant d’importants dommages à la structure, si l’on en croit un rapport d’expertise produit par la firme Douglas Consultants inc..

Le sort de l’église Saint-Cœur-de-Marie oppose Louis Lessard et l’administration Labeaume depuis que cette dernière a annoncé son intention de préserver le bâtiment.

À la suite de ce revirement, le promoteur a intenté une poursuite de plusieurs millions de dollars contre la Ville de Québec, à qui il reproche d’avoir freiné son projet de construction d’une tour d’habitation de 18 étages.